台灣民意基金會昨（19）日公布民進黨與國民黨6都市長參選人的欣賞度民調，其中民進黨台中市長參選人蔡其昌、國民黨高雄市長參選人柯志恩，分別在兩黨敬陪末座，但有不少網友仍力挺柯，「柯志恩很好，加油！」「高雄意外嗎？」

在該民調的「民進黨6都市長提名人選中最欣賞的是哪一位」中，結果為台北市陳時中12%、新北市林佳龍9.8%、桃園市林智堅10.1%、台中市2.1%蔡其昌、台南市長黃偉哲13.4%、高雄市長陳其邁21.1%；另有7%都欣賞、17.9%都不欣賞。

至於國民黨部分則為新北市長侯友宜37.5%、台中市長盧秀燕13.8%、台北市蔣萬安12.7%、台南市謝龍介5.7%、桃園市張善政3.7%、高雄市柯志恩 2.8%；另有4.5%都欣賞、13%都不欣賞。

這份民調引發網友關注，不少人湧入《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有人認為「柯志恩雖優秀聰慧，但南部選民情＞理，所以要承諾李四川當副市長，並多多結合街道拜票，或可一戰」、「柯志恩加油, 你很優秀」、「柯志恩的清新和認真度絕不會輸給她的對手」、「亂講，柯志恩讚」；還有人批評，「同黨不同選區，毫無參考價值的民調。」