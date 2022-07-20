買房壓力大，大陸山東一對情侶因為房貸的壓力，而擠不出錢能裝修房子，結果竟選擇入住尚未裝修的毛坯房（又稱為初裝修房），不過，兩人打掃環境後，將必要的家具搬入新房子，最後添購了一些便宜的裝飾品布置，沒想到成品看起來溫馨又美好，引起網友討論，不少人驚呼，房子是毛坯的，但這份愛情絕對是精修的。

綜合陸媒報導，房貸壓力大，大陸山東一對情侶竟直接入住未裝修的毛坯房生活，兩人將室內打掃過後，購買了一些必備的家具就直接入住了，大部分的家具都是挑著便宜的來買，有些則是朋友贊助的；兩人也買了一些裝飾品將家裡布置一番；最後則添置了投影機，因為這樣兩人就可以窩在家一起看電影了。

而家裡面沒有沙發也沒關係，兩人找來了不要的貨架，將其堆在牆角處，在上面擺了好幾個抱枕，一個簡易的沙發就完成了。從畫面中可見，雖然這對情侶新家的地板與天花板幾乎完全沒有裝修，就直接把家具搬到房子裡面，還請人來裝了空調，就這樣100坪的小房子，只花了幾千塊人民幣，就轉變成一個簡單又溫馨的小窩。

年輕情侶沒錢裝修，直接入住毛坯房，省錢裝潢結果網驚呆。（圖／翻攝自微博）

最後男方也坦言，多虧了女友的陪伴和理解，因此就算是入住沒有裝修的毛坯房，生活照樣甜蜜而美好。不少網友看了驚呆直呼「房子是毛坯的，愛情是精修的」、「這才是有愛的家」、「不怕窮，年輕人加油吧」、「珍惜吧！現在能陪著男友吃苦的女孩已不多」不過，也有網友看完開玩笑說「這裝修風格是敘利亞風吧！」