民進黨台北市長參選人陳時中日前正式卸下衛福部長、指揮官等職務，卻在疫情記者會上演「交接秀」，甚至當場喊出「請大家投我一票」，再度引起各界砲火。媒體人黃揚明則指出，衛福部防疫媒體通路採購案，過去由民視等3公司得標，使用的經費是防疫特別預算，而該場交接秀的主持人又是民視女主播，質疑是否有用公帑、防疫預算助選的問題。

黃揚明昨（19）日在臉書表示，2021年12月24日，衛福部疾管署決標了2022年度的「防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案」，由民視文化、民意傳播顧問公司及凱絡媒體公司各以967萬得標，標案的2901萬元預算全數來自防疫特別預算，隨後在今年5月做出第1次契約變更，預算從2901萬元暴增至6709萬餘元，同樣全數由防疫特別預算支出。

黃揚明指出，18日記者會上那場突兀至極、擺明在為前指揮官陳時中造勢的交接儀式中，登場的女主播司儀正是民視主播，就是得標廠商之一的員工，因此疾管署有必要說清楚，該場交接儀式是否使用了防疫特別預算或是任何公帑支付費用。

黃揚明說，使用公帑為已被政黨提名的參選人造勢，已經不是單純行政不中立的問題，「更露出了執政黨挾國家機器、防疫預算助選的難看吃相！」