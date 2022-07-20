彰化一名女子婚內出軌，當街與小王在街上甜蜜餵食，小王還向其丈夫嗆聲「我們互相喜歡，你愛告就去告，通姦罪都已經除罪了」等語。案經上訴，台中高分院廢除原判，判女子與小王須連帶賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，林姓男子主張劉女為他的前妻，劉女卻在兩人婚姻存續期間離家出走，同居廖姓男子並出軌，廖男當街餵劉女吃東西，還在大街上對他嗆聲，「對，她喜歡我，我也喜歡她，你愛告就去告，反正你要告也告不動，我也不怕人告...」、「通姦罪都已經除罪了」等語，此外，劉女也坦承有與廖男發生親密關係，認為2人的行為已經侵害他的配偶權且情節重大，故向法院請求100萬元精神撫慰金。

對此，劉女辯稱，她不堪長期遭林男家暴才離家出走，透過另名友人協助，才與廖男及廖男的親戚一同住在3房2廳的住處，認為前夫提出的證據，不足以證明她有侵害配偶權，盼法院駁回請求。

案經上訴，二審台中高分院法官認為，一般社會通念中，有配偶之人會避免與異性長期共居一室，縱使劉女辯稱不堪家暴，仍不能以此合理化與廖男的同居行為，認定劉女與廖男之間的情誼已超越正常分際，侵害林男的配偶權，故求償有理，審酌後判劉女與廖男須連帶賠償15萬元。可上訴。