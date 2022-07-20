共軍衛生列車7月19日抵達寮國北部邊境城鎮磨丁。（新華社）

中共解放軍赴中南半島寮國參加「和平列車-2022」活動的衛生列車19日上午從磨憨站駛出，通過「一隧連兩國」的友誼隧道後抵達寮國。這是中老鐵路開通以來，首次組織衛生列車跨境投送。

列車機動過程中，共軍官兵開展了傷員現場急救、疫情緊急處置與突發情況應對等課目演練。針對跨國鐵路投送協調環節多、組織實施難度大等情況，中央軍委後勤保障部運輸投送局、聯勤保障部隊和國鐵集團等單位有關部門多次與寮國人民軍、老中鐵路有限公司共同研究運輸和保障事項，制定組織實施方案。

為深化延續中老兩軍「和平列車」系列活動，兩軍將於本月下旬在寮國共同開展「和平列車-2022」人道主義醫學救援聯合演習暨醫療服務活動。共軍派出一支149人醫療隊、出動衛生列車1列以及車載醫療儀器設備參演。期間，兩軍將組織衛勤聯合訓練演習和醫療服務活動。

中老鐵路北起中國昆明，南至老撾萬象，是第一條採用中國標準、中老合作建設運營並與中國鐵路網直接連通的境外鐵路，全長1035公里，去年12月3日全線開通運營。