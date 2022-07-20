27歲的陳小姐，10多歲時背部長出2顆突起物，以為是青春痘，因不痛不癢，沒特別在意。後來的15年間，突起物蔓延愈來愈多，也愈長愈大，導致背部隆起，就像1條「巨蟲」長在肩膀後，除要忍受異樣眼光，突起物也會痛癢，影響睡眠、生活及工作。陳小姐確診為蟹足腫，到基隆長庚接受團隊評估與治療，歷經8小時的手術、放射治療後，至今已在門診追蹤2年，暫無復發跡象，人生重新恢復美好。

基隆長庚醫院整形外科主任蔡嘉軒表示，台灣人蟹足腫體質約占總人口的1％，即每100個人就有1個可能發生蟹足腫，最常發生的部位在前胸（佔48.9％）及背部肩胛處（佔26.9％）。過去蟹足腫被認為是難治療的疾病，原因是因手術切除後復發的機率仍高達50～70％。蟹足腫大小因人而異，像陳小姐這樣嚴重的個案並不多見。目前研究發現，黃種人和黑人較容易得到蟹足腫的疾病。另一研究則顯示蟹足腫和家族遺傳也有關聯性。

陳小姐背部嚴重蟹足腫經手術及放射治療後大幅改善。（圖／長庚醫院提供）

蔡嘉軒表示，陳小姐來看診時，背部隆起範圍已擴大為20＊30＊20公分，病灶處有許多凸起的蟹足腫，得知可能是青春期長青春痘，經常用手去抓，因反覆發炎感染，加上病患本身有蟹足腫體質，才造成如此嚴重的結果。

經過基隆長庚醫院蟹足腫團隊，包含整形外科、皮膚科以及放射腫瘤科的評估後，為陳小姐安排「1次性」手術，成功切除500公克的蟹足腫，並安排術後放射治療，病人5天後出院返家。目前背部未再長出突起物，終於讓陳小姐擺脫這隻「巨蟲」，重獲新生。

蟹足腫的治療上，可選擇非手術及手術治療。蔡嘉軒表示，非手術治療方式包含使用矽膠片進行壓力治療，或是在病灶處塗抹除疤矽膠軟膏，也可以直接注射類固醇，每1～2個月注射一次，需注射6～12次。另也可採冷凍治療，或染料雷射、飛梭雷射治療，但對大範圍的蟹足腫患者，或是肥厚性疤痕增生患者，最建議的治療方式還是手術切除加上術後放射線治療，復發率可降低至10~15％。

基隆長庚蟹足腫團隊目前已治療超過300例蟹足腫及肥厚性疤痕增生病例，改善效果相當不錯。許多大範圍的蟹足腫或是肥厚性疤痕增生患者多和疾病採「和平共存」的態度，但蔡嘉軒提醒，蟹足腫雖不致命，卻十分惱人，不僅有礙美觀，更可能嚴重影響生活，如果這項疾病已影響到個人生活，建議可尋求專業醫療團隊諮詢，讓生活重新恢復美好。