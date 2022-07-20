香港巨星吳彥祖出道時就憑著帥氣外表與高挑身材受到矚目，即使在2010年與混血名模Lisa.S宣布結婚，並生下女兒吳斐然，也絲毫不減他的高人氣，如今已成為國際巨星的吳彥祖，近幾年也將事業重心轉往好萊塢發展，並與太太及女兒一同搬回美國定居。而先前曾傳出他有意將位於舊金山的豪宅賣掉移居洛杉磯，沒想到近日就有網友爆料已順利賣掉位於奧克蘭的千萬豪宅，並以現金交易，可見多方出手相當大手筆。

根據《鏡週刊》報導，吳彥祖先前曾傳出有意搬往洛杉磯定居，主要是為了女兒吳斐然的教育規劃，另外也對他在好萊塢的發展更加順利，沒想到有網友發現吳彥祖位於舊金山奧克蘭的豪宅已掛牌出售，而在公開的照片中可以看到，豪宅內部裝潢擺設相當簡單、大器，除了一樓有開放式落地窗門可以直通外部游泳池外，室內格局也相當開放、遼闊；甚至在工作間還能眺望遠處海景，周圍環境也十分清幽，吸引不少買家前來詢價。

爆料者還透露，投資眼光相當精準的吳彥祖在2020年時，以390萬美金（約新台幣1.17億）購入此豪宅，最後以429.5萬美元（約1.29億台幣）「全現金交易」售出，等於帳面上現賺約1200萬台幣，收益相當可觀。