國民黨台北市長參選人蔣萬安上午發布「防疫、AI與健康城市」政策，被解讀鎖定民進黨台北市長參選人陳時中。蔣表示，對過去這段時間政府相關防疫作為，人民有非常大的不滿跟憤怒，他只是就事論事，提出政策主張。（周志豪攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安上午發布「防疫、AI與健康城市」政策，被解讀鎖定民進黨台北市長參選人陳時中。蔣表示，對過去這段時間政府相關防疫作為，人民有非常大的不滿跟憤怒，他只是就事論事，提出政策主張。

但蔣萬安仍砲轟，陳時中不管是3＋11拿不出會議紀錄，疫情開始時不斷擋民間採購疫苗，到市民大排長龍買快篩，快篩陽即確診、要即刻給藥，也跟地方政府不斷口水戰，造成需要給要民眾黃金時期的延誤。

對於去年第一波本土疫情爆發時，衛福部稱萬華是疫情破口，蔣萬安說，萬華是這次守住疫情的第一線，守住台北的第一線，不是如陳時中所說的是防疫破口，陳等人過往甩鍋萬華的言行「傷害已經造成」。

蔣萬安表示，放眼接下來變異株變種病毒可能再次肆虐台灣的社區，不能到以輕心，不能看現在疫情看似趨緩，要做好準備防範於未然。

蔣萬安主張，台北市要加腳步將醫療結合科技，真正打造台北市成最友善就醫環境，照顧這次疫情受傷最嚴重的孩子與孕婦，優先給予保護。