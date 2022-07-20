半導體元件缺料問題解決，且雲端物聯網、車用電子及光電半導體需求穩定，光寶科(2301)總經理邱森彬表示，第3季可望呈現季增年增，且季增幅度有望優於第2季，第4季亦有機會維持季增，多家外資出具最新報告，1家美系外資給予「買進」評等，目標價77元，日系外資維持「中立」評等及目標價為77.8元，光寶科今天盤中股價強攻漲停板。

儘管大陸華東地區於第2季大規模封城停工，光寶科第2季營業收入為429.57億元，季增4%，年增6%，創三年同期新高，單季合併毛利率為20.4%，季增3.3個百分點，年增0.7個百分點，營業淨利率為10.2%，季增3個百分點，年增0.9個百分點，同創單季歷史新高，單季稅後盈餘為39.6億元，季增88%，單季每股盈餘1.74元；累計今年上半年合併營收達841.87億元，年增7%，營業毛利為158.44億元，年增8%，合併毛利率為18.8%，營業淨利為73.51億元，年增24%，為歷年同期新高，營業淨利率為8.7%，年增1.2個百分點，稅後盈餘為60.64億元，每股盈餘2.66元。

雖然下半年市場充滿不確定性，光寶因整體成長策略將焦點放在雲端資料中心的電源解決方案、光電半導體在車用電子的應用、電動車的快速充電、5G小基站，及AIoT等高速成長領域，也是毛利率相對較好的區塊，讓光寶科今年下半年持續往年比上半年好趨勢；為因應北美地區客戶需求及短鏈趨勢，光寶科下半年將擴大北美市場佈局，除增加墨西哥車用電子廠投資，並將部分產品移至墨西哥生產，公司也計畫在美國達拉斯租借廠房建置產線，鎖定美國電動車充電樁及雲端運算資料中心基礎建設，預計年底就會有貢獻。

光寶科法說會後，多家外資出具最新報告，其中1家美系外資最新報告將光寶科2022年到2024年每股盈餘上調1%到7%，以反應今年第2季業績和今年下半年積極前景，我們保持對光寶科不斷增長的營收，以及雲端資料中心電源/汽車電子/電動車充電產品組合樂觀看法，儘管通貨膨脹導致消費者需求疲軟，給予光寶科「買進」評等，目標價77元。

歐系外資最新報告也將光寶科2022年到2024年每股盈餘上調2%到6%，以反應2022年第2季穩健業績及嚴格運營支出控制，但與日系外資一樣維持光寶科「中立」評等。