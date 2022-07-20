桃園市長參選人林智堅論文風波掀起千層浪，新竹市議員李妍慧怒控中國國民黨、台灣民眾黨、台北市議員游淑慧、立法委員賴香伶等人在沒有證據的情形下，汙衊她以中華大學董事長身分干預校務、隨意編造各種假消息，造成她名譽上極大的傷害。20日上午李妍慧在律師陪同下，前往新竹地檢署按鈴申告。

李妍慧表示，在新竹市前市長林智堅的論文風波中，游淑慧等人在沒有證據的情形下，編纂、牽強附會寫出與事實差異甚大的幻想文，為了遂行政治目的，不擇手段地，沒有經過查證，將他人名譽任意踐踏，令人無法忍受，除了針對個人人格攻擊之外，對於中華大學及她的家庭都造成傷害。

李妍慧同時澄清，基於校務獨立與尊重學術倫理的立場，任何對董事會介入校務個案的想像都是昧於事實的人為操作，且她是在2021年11月首次擔任董事長一職。此外，李妍慧也表示自己從政早於先生創業成立的昌禾建設，昌禾更與昌益建設是兩個不同的事業體，抹黑之人未經查證即張冠李戴。

針對李妍慧的先生曾擔任林智堅市長都審委員的指控，李妍慧表示這也是公開可以查到的資料，林智堅任內不但沒有經手任何與家族產業有關的案子，也未曾受林智堅聘任為委員。

李妍慧此次除了提出誹謗罪告訴，也會持續蒐集散播與造謠的各媒體與網路粉專的毀謗行為，並追究其等民、刑事責任。她表示，希望這一切沒有意義的抹黑造謠能停止，對她道歉交代，被告們如果想繼續編故事，不要躲在媒體或網路上放話，「我們法院見。」

林智堅論文中華大學李妍慧游淑慧賴香伶國民黨民眾黨民進黨提告