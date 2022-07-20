中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，2022年7月20日貸款市場報價利率（LPR），1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7％，5年期LPR為4.45％，都與上月持平。而最新LPR報價保持不變也符合市場預期。

根據《南方都市報》報導，回顧7月15日，中國人民銀行（大陸央行）進行1000億元（人民幣，下同）MLF（中期借貸便利）操作，利率維持2.85％不變。基於MLF的錨定作用，也被市場解讀本月LPR下調的可能性偏低。

但值得注意的是，雖然本月LPR利率沒有調整，但日前舉行的2022年上半年金融統計資料新聞發佈會上，人行貨幣政策司司長鄒瀾在回應下半年LPR是否還有繼續下調空間時表示，下一階段，人行將繼續深化利率市場化改革，持續釋放LPR改革效能，發揮存款利率市場化調整機制作用，推動繼續降低實際貸款利率，讓市場主體感受綜合融資成本實實在在的下降。