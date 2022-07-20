上海市長提「共同政治基礎」陸委會不接受 柯文哲：雙城論壇本就是各自表述

2022台北、上海雙城論壇19日落幕，針對上海市長龔正致詞時稱，兩岸交流離不開「共同政治基礎」，陸委會反彈「政治基礎」沒有我國家主權存在空間。對此，台北市長柯文哲20日回應，這種國際場合常常是「每個人各表」，「雙城論壇本來就是各自表述」。

柯文哲20日上午視察信義線東延段工程銜接象山站隧道貫通，被問及陸委會反彈聲量，柯文哲無奈表示，這種國際場合常常是這樣，每個人都「各表」、每個人都表達他的論述，雙方也知道對方堅持是什麼，剩下就要去協調。

柯文哲提及，在知道彼此有差異的狀態下，將摩擦降到最低、還可以繼續往前運行，「所以說雙城論壇本來就是各自表述。」

柯文哲認為，台灣跟中國大陸之間當然有爭執，各自有表述、各自有堅持，所以他才會在5個互相中加上「1個互相諒解」，「大家講出來，我對你哪個地方不爽？你對我哪個地方不爽？大家講出來。」下一步應要處理這些衝突，衝突不可能完全消失，看能不能降到雙方都能忍受的程度，目標是讓整個系統往前運行。