桃園市長參選人林智堅18日參訪虎頭山新創園區。（賴佑維攝）

桃園市長參選人林智堅18日晚間和桃園市長鄭文燦出席餐會逐桌敬酒，桃園市衛生局將依違反傳染病防制法開罰3000元。林智堅今天表示，尊重桃園市衛生局的裁罰，過去他在各項防疫工作上都非常嚴謹，未來還是會強化自身的各項防疫措施。

桃園市議員參選人凌濤昨天爆料，林智堅18日和桃園市長鄭文燦、勞動局長吳宏國出席餐會還逐桌敬酒，桃園市衛生局將對鄭文燦等人違反傳染病防治法，開罰3000元。

林智堅回應，尊重桃園市政府的裁處，他也提到，過去各項防疫工作，都非常嚴謹，未來也會強化自己各項防疫措施。

因論文事件紛紛擾擾，有民調顯示，36.4％民眾認為事態嚴重、48.2％認為不嚴重，林智堅說，民調都會作為參考，這個事件他第一時間也開了記者會，2所大學會啟動學術倫理委員會審查，期盼各界這段期間，不要再給學校更多壓力，應該是讓學術倫理委員會保持獨立跟公正性，至於其他不實指控跟抹黑，會陸續採取法律行動。

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