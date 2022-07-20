國民黨新竹市長參選人林耕仁20日續走基層、鞏固眷村鐵票，在市議員蕭志潔陪同下，至全新竹市最大的眷村改建社區「武陵社區」，關心社區發展情況並與居民談心交流；針對中華大學校董、民進黨發言人李妍慧告國民黨誹謗，林耕仁則是表示，這是轉移焦點。

林耕仁表示，在被提名參選市長之後，他就非常積極的拜會各界，透過安排與民眾見面，一方面跟大家懇託，年底選舉一定要支持國民黨的候選人，另一方面也來關心社區近況與發展，同時聽取地方意見，作為未來市府施政方向。

林耕仁分享，他參選新竹市長的核心價值就是要當個「最會照顧市民」的市長，所有的施政都是以此基礎發想、開展出去，不論是施政主軸「舒適減壓，永續新竹」，希望帶給市民朋友舒適質感的生活，為城市打下永續發展的基礎。

近期拋出的各種社會福利相關政策，照顧好每個族群，用和諧共榮的思維治理新竹市，將是他繼續努力與擘畫市政藍圖的方向。

蕭志潔則指出，長期以來在新竹服務，這次看到市長參選人林耕仁對於市政願景、城市規畫都有完善的計畫，而且勤跑基層、傾聽各界聲音，就是「玩真的、做實事」的態度展現。

她有信心林耕仁會秉持此精神進入市府服務，自己也會持續爭取民眾支持，在議會做好為民發聲角色，府會同心為新竹努力，絕對是最好的選擇。

另針對中華大學董事長、民進黨發言人李妍慧今天上午對國民黨等提告誹謗罪，林耕仁則表示，林智堅論文抄襲一事延燒至今，讓全民震驚外也讓高等教育備受檢討，他認為這件事還是要回歸讓台大、中華等兩所大學，來認定論文是否抄襲。

至於其他延伸出來的案外案都只是在轉移焦點。林耕仁說，「解鈴還須繫鈴人」，既然兩校都已經成立審議委員會，就讓有權責的單位來釐清真相。