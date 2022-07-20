鑒於今年大陸城市用工需求下降，大陸農民工普遍返鄉就業，大陸農業農村部總農藝師、發展規劃司司長曾衍德表示，農業農村部大力發展鄉村產業，落實創業扶持政策，促進返鄉農民工就地就近就業。截至6月底，返鄉農民工就地就近就業率為90.7％；下一步將致力打造農業全產業鏈與新業態，創造更多就業機會。

大陸國新辦今日上午舉行新聞發布會。曾衍德指出，農民外出務工就業是大陸一個特有的經濟現象，也是農民增收的重要途徑。今年以來城市部分行業特別是接觸性服務業用工需求下降，一些農民工返鄉就業。

他表示，下一步，農業農村部將重點抓好四方面工作。第一，發展富民產業穩就業。這是促進返鄉農民工就地就近就業的關鍵。重點是兩個方面：一個是，發展農產品加工流通業。促進農產品初加工、精深加工業提檔升級，發展農產品倉儲保鮮冷鏈物流，打造從「農田到餐桌」的農業全產業鏈，把產業鏈就業機會盡可能留在農村、留給農民。

此外，發展新產業新業態。立足鄉村資源，拓展農業多種功能，發掘鄉村多元價值，發展鄉村休閒旅遊業和直播帶貨、農村電商等新業態，創造更多就業機會。

曾衍德還說，支持農村創業增崗。返鄉農民工有較強的市場意識和較高的技能水準，返鄉創業有優勢。要深入實施農村創業創新帶頭人培育行動，落實創業扶持政策，建設一批返鄉入鄉創業園、農村創業孵化實訓基地，以創業帶動就業。

另外，依託項目建設拓展職缺。近期，大陸國務院有關部門制定專門政策措施，要求重大工程建設、以工代賑項目優先吸納農村勞動力。要在實施高標準農田、重大水利設施、農村人居環境整治提升、農業面源污染治理等專案中，吸納更多的返鄉農民工參與建設，讓他們在家門口就業增收。

曾衍德最後還稱，要壯大縣域經濟擴展就業機會。縣域是農民就近就業的蓄水池，目前有55％左右農民工在縣域內就業。要在縣域大力發展家政服務、物流配送、養老托育等，引導具備條件的中心鎮發展中小微企業集聚區，培育形成帶動能力強、就業容量大的產業，為返鄉農民工創造更多的就業機會。