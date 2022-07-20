萬海(2615)今天除權息，昨天收盤拉高到131元作收，今天除權息參考價105元。開盤後漲幅一度來到3.8％，盤中漲幅收斂至1.5％，走勢不如昨日強勁。

萬海配發10.5元現金股息及1.5元股票股利，是貨櫃三雄中唯一有配發股票股利公司。該公司1月營收達到325億元之後，就未能再創新高，但仍維持在250億元上下高檔水準，第二季營收751.25億元，仍創歷年單季次高表現，年增56.5％，估計每股盈餘約在15元左右，獲利年增8成上下。

目前萬海船隊約有151艘船、其中99艘船為自有船、52艘船為租船，待交新船44艘、約31.3萬TEU，今年預計交船12艘，新增5.26萬TEU；2023年將交船20艘、約16.23萬TEU，2024年交船9艘、新增運力3.76萬TEU。

原本以亞洲線為主的萬海，積極拓展美洲線，南北美航線貢獻營收占比突破6成，亞洲線壓縮到4成以下。

Alphaliner預估2022年供給增長率4.3％，2023年預估8.3％，2022年需求增長率4.9％，2023年預估為4.5％，2023年供需吃緊明顯改善，是未來觀察重點。