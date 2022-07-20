7月起全球煉油出口供給增加，加上需求轉弱，故認為煉油利差恐在本季轉至季減，結束噴出段，法人認為，儘管結構性因素將持續支撐2023~2024年煉油利差高於以往循環中期水準，惟仍難以扭轉2023年的年減情勢。

7月起全球煉油出口供給增加，帶動整體供給上修，法人點出2大關鍵點，首先，俄羅斯透過藉第三國轉運，使得煉油廠成功恢復煉油產品出口，煉油廠稼動自4月谷底的491萬桶/日(稼動率84%)恢復至7月的566萬桶/日，超越1月(烏俄戰爭前)的543萬桶/日。中東Fujairah港的煉油產品庫存在7月轉至年增，反映俄羅斯煉油廠增加對中東、非洲、南美洲市場銷售，取代歐洲及北美市場；再者，第二季起，亞洲煉油廠升載，並增加對東南亞及歐洲市場出口，其中，南韓、台灣、日本的出口規模(346萬桶/日)已大致恢復至2019年水準，而印度透過進口俄羅斯原油提升出口競爭力，出口規模(134萬桶/日)已超越2019年水準。

除從供給端看到供給增加外，需求卻也同步出現下修跡象，主要原因包括美國消費者在汽油價格高昂下減少駕駛，旺季不旺，美國汽油需求量自7月上旬的941萬桶/日萎縮至中旬的806萬桶/日，並低於2021年7月的911萬桶/日；美國汽油庫存量自6月谷底的2.17億桶回升至7月中旬的2.25億桶；另外，南韓消費者在汽油價格高昂下減少駕駛，煉油廠轉而增加出口，預計於第三季會超越2019年水準。

法人分析指出，原油利差已經提前在第二季觸頂，7月以來，煉油利差僅美金3.2元/桶，較6月的歷史高峰美金19.3元/桶快速萎縮。故將第三季煉油利差預估自美金15元/桶下修至美金10元/桶，低於第二季高峰的美金13.6元/桶，相當於煉油利差噴出段在第二季時便已經結束。

進一步看，法人點出，除供給上修、需求下修外，亦考量東亞煉油廠增加採購中東原油下，Saudi Aramco(沙)的OSP溢價幅度在7-8月再擴大至美金6.5元/桶、美金9.3元/桶。儘管在能源轉型、大陸限縮煉油產品出口配額以及烏俄戰爭等等結構性因素下，將持續支撐2023~2024年煉油利差高於以往循環中期水準，惟仍難以扭轉2023年的年減情勢。