據一份草案文件顯示，歐盟準備在周三放寬對俄羅斯銀行的金融制裁，允許俄羅斯銀行解凍部分資金，讓這些與農業貿易相關的資金可以推動全球糧食和化肥的交易。

該文件稱，依照修改後的規定，歐盟將解凍俄羅斯主要銀行，包括俄羅斯外貿銀行(VTB)、俄羅斯聯邦商業銀行(Sovcombank)、俄羅斯國家銀行(Novikombank)、Otkritie銀行、VEB銀行、俄羅斯Promsvyazbank銀行，和Rossiya銀行此前遭封禁的經濟資源。

據了解，歐盟周三的新制裁將凍結俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)的資產，但是該行的農業貿易所需資產將排除在制裁範圍之外。

草案指出，在確定銀行的資金為對購買、交易、運輸糧食和化肥等產品為必要的之後，將解凍這些資金。

歐盟至今以來，一直否認其制裁行動有影響到俄國糧食貿易。但是部分非洲國家指控，制裁行動使他們無法買到俄羅斯糧食。