本周驚喜加碼的氣墊嘉年華，也要讓小朋友玩到欲罷不能。（高市觀光局提供）

長達65米長的城市滑水道打造旗津遊樂園。（資料照片／高市觀光局提供）

旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華上周六開幕，湧入上萬人潮朝聖。高市觀光局宣布，將祭出「彩蛋」，7月22日起加碼推出大型氣墊樂園，高達15米的急速滑水道、長65米的城市滑水道等共9座氣墊遊具，暑假期間每周五六日免費開放入場，相當適合家長帶孩童放電。

高市觀光局指出，今年旗津黑沙玩藝節以「動物狂歡派對」打造2座南台灣最大主題沙雕及12座可愛動物沙雕，現場還有可以「坐」的沙雕貝殼沙發，吸引不少民眾前來拍照打卡。

觀光局長周玲妏指出，繼上周六旗津夏日雙節開幕邀請「國民姐夫」具俊曄演出嗨翻現場，本周驚喜加碼的氣墊嘉年華，也要讓小朋友玩到欲罷不能，有高達15米的急速滑水道、長65米的城市滑水道、直徑26公尺的巨無霸戲水池及各式動物主題蹦跳氣墊，共有9座適合不同年齡層的氣墊遊具，開放時間為7月22日至9月4日每周五六日13：30～18：30，暑期限定通通免費。

高雄旗津啤酒嘉年華本周六舉辦的活動主題「西洋金曲趴」，將播放經典西洋歌曲，讓所有人駐足在沙灘上，欣賞經典西洋金曲，由26Resrart帶來精彩表演，還有熱情的DJ們帶著大家一起隨著音樂一起嗨起來。本周日則推出極限衝浪派對，歡迎喜歡水上運動的遊客報名（https://reurl.cc/d2KpXD）。

此外，搶攻中央「悠遊國旅」補助大餅，高市府推出「周間補到千，周五又補五」，更多活動詳細資訊可至觀光局臉書「高雄旅遊網」（http://www.facebook.com/khh.travel/ ）或網站（https://khh.travel）及旗津黑沙玩藝節臉書「Fun旗津」查詢。