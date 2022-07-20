世界氣象組織（WMO）表示，歐洲熱浪看來將在今天進入高峰，但直到下週中期，氣溫仍可能持續高於一般水準。WMO示警，未來這類事件可能更常發生。

路透社報導，世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）應用氣候處（Applied Climate Services）處長史蒂芬斯基（Robert Stefanski）說：「對於接下來的趨勢，每個人都在問的問題是，這種現象哪時候會結束？不幸的是，看著我們所有在國家與區域層級夥伴的模型，這種情況可能會持續到下週中期。」

同時，從南歐掀起的熱浪蔓延到西歐，英國氣溫飆至創紀錄的攝氏40度新高，法國西南部的消防人員正在奮力控制巨大的森林野火。

史蒂芬斯基說，他預期氣溫將在今天攀至高峰，但溫度將持續維持在平均之上。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在同場記者會上示警，受到氣候變遷影響，他預期未來出現熱浪的次數會「高出更多」。

塔拉斯穿著短袖襯衫並打著紅藍相間的領帶，他說這領帶的條紋是在呈現暖化趨勢。他說：「趨勢很清楚，未來這種熱浪將變得司空見慣，我們將看到更強烈的極端天氣。」

出席同場記者會的官員說，由於熱浪肆虐以及醫療系統因為需求上升而面臨挑戰，預期會有更多長者以及有痼疾的民眾死亡。

葡萄牙通報目前的熱浪造成1000多人死亡，衛生首長今天示警，氣溫持續上升，葡萄牙必須準備好因應氣候變遷帶來的效應。

葡萄牙衛生總署（DGS）署長福瑞塔斯（Graça Freitas）告訴路透社：「葡萄牙…是全球其中一個可能（更易）受到極端熱浪影響的地方。我們必須為高溫時期作好充足準備。」

陷入乾旱的葡萄牙上週各地氣溫飆升逾攝氏40度。過去幾天氣溫雖然有下降，但福瑞塔斯說，今年此時的氣溫仍高於一般水準。

葡萄牙衛生總署先前通報，7月7日至13日，有238例因熱浪造成的超額死亡病例，但福瑞塔斯說，在截至7月18日這段期間，超額死亡病例增至1063例。

在強風助長下，希臘野火今天在雅典附近的潘特利（Penteli）山區延燒，有關當局下令疏散至少4個地區居民與1家醫院病患及醫療人員。

格林威治時間14時30分，雅典市中心以北約27公里處的潘特利山冒出野火，滾滾濃煙直衝天際。

根據現場影像，衛城（Acropolis）上的帕德嫩神殿（Parthenon）因為背後的熊熊火光而被染成紅色。目擊者說，到了晚上，在50公里遠的艾維亞島（Evia）上都可以看到火焰。

在85輛消防車協助下，現場約有420名消防人員試圖控制火勢；到了傍晚，數個火焰前緣仍持續延燒。稍早，有超過24架直升機與飛機灑水滅火，但考量安全因素而於晚上停止救火。

有關當局下令德拉菲（Drafi）、安索薩（Anthousa）、迪歐尼（Dioni）與達薩瑪里（Drafi）這4個地區的民眾撤離。他們也建議更多地區的居民準備疏散。一家醫院與雅典國家天文台（National Observatory of Athens）預先疏散人員，以防萬一。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110720