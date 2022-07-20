基富通公布去年9月上路的「好好退休」專案實績，即使在該專案可以扣款的40種基金中，基富通證券總經理王浩宇表示，基富通「好好退休」新增3基金品牌及4家保險公司保單。

根據基富通證券表示，截至今年6月底為止，參與該活動的人數近2.1萬人，每月扣款金額約1.4億元，甚至較去年12月成長31.8％及27.5％。王浩宇表示，即使今年遭逢股債市場同步低迷的情況下，民眾對退休準備都有長期投資的規劃，預期好好退休專案參與人數仍穩定增加中。

王浩宇表示，今年增加的3家基金品牌，分別是柏瑞、普徠仕、路博邁；保險品牌新增保誠、全球、遠雄、三商美邦人壽4家，總計基金品牌將有24家、保險13家。除了上面的品牌之外，今年可能還會有更多的強勢品牌加入好好退休準備平台。至於新上架的基金有6檔如下，包括台股基金、積極型、穩健型和保守型的基金，總計好好退休專案平台的基金已達45檔。

「好好退休」專案新增的台股基金是元大台灣加權股價指數基金（經理費0.6％）；積極型股票基金為普徠仕全球焦點成長股票基金（經理費0.75％）；穩健型基金有3檔分別是柏瑞環球重點股票基金（經理費1％）、野村全球高股息基金（經理費0.99％）、路博邁成長多重資產基金（經理費1％）；保守型基金為普徠仕美國綜合債券社會責任基金（經理費0.59％）。

王浩宇表示，新上架的基金都是與基金公司合作，經理費率低於1％，幫助投資人降低退休準備的成本，和一般申購基金比較，「好好退休」為投資人省下3.2％～4.2％的投資成本。