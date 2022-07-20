搶攻暑假聚餐商機，王品集團五大火鍋品牌聯合推出瘋美食APP饕客任務，即日起至8月31日，到「聚北海道鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋台式潮鍋」、「嚮辣和牛麻辣鍋」內用、外帶，單筆消費滿1,000元，完成兩個品牌，立刻就送「瘋點數」200點、任三品牌贈送300點、任四品牌贈送400點、吃過五個品牌，就送「瘋點數」500點，每1點都可以折抵1元，吃得越多賺得越多，還有機會抽百元折價券。

王品集團共有七個鍋物品牌、上百家門店，最能滿足消費者各種聚餐需求。這次瘋美食APP饕客任務集合五大品牌、37家門店，包括全台獨創青紅鴦雙鍋-精品麻辣鍋「青花驕」、網路口碑之星票選第一名的「聚北海道鍋物」、和牛火鍋吃到飽「和牛涮」、台式雞湯火鍋「尬鍋」，以及「嚮辣和牛麻辣鍋」。五大品牌有200款鍋物，包含個人鍋物套餐、鴛鴦麻辣鍋、還有和牛吃到飽、蔬食飲料；冰淇淋、甜品自助吧。從中餐、下午茶、晚餐到宵夜，任何時段想聚餐，都可以到王品集團開鍋歡聚，參加瘋美食APP饕客任務，還能讓吃鍋更優惠。

慶祝嚮辣台北捷運西門店新開幕，7月31日前憑LINE優待券來西門店消費享四人8折優惠，推薦三位好友再抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」。迎合夏日味蕾，聚北海道鍋物8月1日將推出新日式湯頭，特別推薦「關東風壽喜燒湯。

即日起至8月31日至聚北海道鍋物、青花驕麻辣鍋、和牛涮日式鍋物放題、尬鍋台式潮鍋、嚮辣和牛麻辣鍋單筆消費滿1,000元，消費兩次即可獲贈瘋點數200點，消費第三次，可再獲得瘋點數100點，共300點。消費第四次，可再獲得瘋點數100點，共400點。消費第五次，可再獲得瘋點數100點，共500點，最多獲得500點，1點等於1元，吃越多賺越多。完成「夏日回鍋百點奉還」王品瘋美食APP饕客任務之任務1（消費2次），即可加碼再抽五鍋品牌百元折價券，共抽1,000名。