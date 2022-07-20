災害事件頻傳，防災知識愈趨重要，新北市消防局規畫在新莊頭前重劃區打造「新北市防災科技體驗館」，提供風災、水災、土石流、震災到火災等多元體驗項目。新北市消防局長黃德清表示，現已完成專案管理專業技術服務委託招標，預計2026年完工營運，也會「建築融合地景」，提高周邊綠地空間。

黃德清今日在新北市政會議專案報告近年成果，包括火災件數近4年下降27％、天然災害連續2年零死亡、大豹溪水域連續4年零死亡與一氧化碳中毒連續3年零死亡；OHCA康復率也從2010的3.1％提升至現在已達10.71％。

其中消防局也運用「第三警政」，掃除公安汙染源，不僅掃蕩色情養生館，也讓無照網咖歸零。

黃德清說，面對未來不確定的災害，消防局將在新莊頭前路與福前街口打造「新北市防災科技體驗館」，利用最新智能科技，成為新北體驗型防災教育場域，結合現有防災公園，打造共融性空間。

新北市消防局表示，體驗館已完成專案管理專業技術服務（PCM）委託招標，除防災教育科技體驗館實質內容籌備，針對周邊住戶關心的開放空間、綠地最大化及增加停車空間需求，將朝向綠帶多重散置、保留現有設施、提高居民穿越性及活動串聯度進行通盤配置，預計2026年達成場館試營運目標。

黃德清說，市府也將在三重新北市第二行政大樓建置新北市災害應變中心備援中心，也將在鶯歌籌建國際級消防暨毒化災訓練中心，已提報行政院環境保護署毒物及化學物質局，共同爭取行政院中長程計畫專案預算。