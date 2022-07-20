台電為推動基隆協和電廠轉型為燃氣電廠，計畫填海造陸興建第四接收站，但當地有珍貴珊瑚礁生態，經濟部長王美花今日受訪表示，四接確實有開發必要，東移後面積縮小，積極補正環評要求資料。

歐洲天然氣暴漲影響價格引發台電虧損，王美花指出，中油採購合約是7成長約、3成現貨短約，短約部分受市況影響，波動大，中油吸收，如桶裝瓦斯到現在都是凍漲。

大戶電價已經調漲，外界關注下一階段民生用電價是否調整，王美花說，每年會開兩次電價審議會，以國內外物價穩定、台電、中油財務穩健為調整考量。