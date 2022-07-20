行政院7月訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部等單位成立「打詐國家隊」，警政署隨即啟動首波為期12天的「全國同步打擊詐欺專案行動」，共計查獲詐欺集團408件、犯嫌1958人。行政院長蘇貞昌20日率領各部會官員到刑事局檢視查緝成果，強調政府打詐絕不手軟。

專案期間，檢警共查扣現金5860萬餘元、不動產2處及車輛22輛及金融帳戶資產，總計扣案不法金額高達1億297萬餘元。

刑事局表示，這次專案特別強力掃蕩詐騙集團藉由第三方支付業者及轉帳水房隱匿不法贓款，共查獲涉詐及第三方支付的非法公司11家、嫌犯55人，法院裁定扣押達7262萬餘元。

其中，刑事局偵二大隊偵破虛擬貨幣投資詐欺水房，逮捕水房主嫌及車手共9人，查扣現金150多萬元、手機18支、點鈔機、帳冊等贓證物。

刑事局偵七大隊偵破幫派以集中營控制收簿人頭的詐欺洗錢集團，查扣現金800多萬元；偵八大隊破獲第三方支付業者涉嫌詐欺、賭博及洗錢防制法，計查扣現金200多萬元、電腦16台、手機20支、進口車2輛，扣押裁定金額近2100萬元。