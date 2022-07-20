俄烏衝突持續僵持，全球糧食安全頻拉警報，不過，中國的「飯碗」可能相對穩固些。大陸農業農村部種植業管理司負責人劉莉華表示，全年糧食生產大宗在秋糧，秋糧占75％，能否實現全年糧食豐收關鍵還得看秋糧。初步預計，今年秋糧面積有望超過13億畝，比上年有所增加。

大陸國新辦今早舉行新聞發布會。澎湃新聞報導，劉莉華指出，夏糧早稻秋糧三季糧食，夏糧已經豐收到手，增產28.7億斤，早稻收穫過六成，產量有望保持穩定。為全年糧食豐收打下了基礎，為穩物價穩預期增信心、穩定經濟大盤提供了支撐。

談及今年大陸秋糧產量，劉莉華強調，今年秋糧豐收還是有一定基礎的，主要是有兩點判斷：一個判斷是，面積增加。目前，除部分雙季晚稻和晚秋糧作物外，秋糧面積大部分已落地。初步預計，今年秋糧面積有望超過13億畝，比上年有所增加。

劉莉華認為，面積增加主要有3個原因：一是各地層層壓實責任，整治撂荒地，努力種足種滿；二是春夏播期間氣象條件總體比較有利，土壤墒情比較好，比如去年華南因旱種不下去的今年也都種下去了；三是糧食價格比較好，農民種糧的積極性比較高。

此外，她稱，長勢總體正常。秋糧的大頭在東北，東北糧食占秋糧的1／3以上，今年東北大部雨水好、墒情足，除局部地區強降雨造成農田內澇、部分玉米受災外，大部地區的作物長勢都好於常年。

不過，劉莉華也提醒，7、8、9三個月既是秋糧生長發育和產量形成的關鍵時期，也是旱澇、颱風等災害多發重發的時期，下一步，重點是抓好三件事：

一是抓好面積的落實。關鍵是要確保晚稻和晚秋作物應種盡種，種在適播期，特別是指導「兩季不足 一季有餘」的地區努力發展再生稻，能增一畝是一畝，能增一季是一季。

她還說，二是抓好秋糧田間管理；做好肥水管理，落實關鍵措施，確保安全成熟、促進單產提高。三則是抓好防災減災。