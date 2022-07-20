美國520億美元（約新台幣1.5兆）晶片法案有望在本周通過表決，若法案順利通過將給予半導體業者一劑強心針，未來擴產、擴廠及研發技術都能獲得更多資源，不過近日卻傳出，超微（AMD）、高通及輝達（Nvidia）等無晶圓廠的業者一度考慮反對晶片法案，在於他們認為無法享受法案帶來的全部利益，甚至質疑法案將獨厚英特爾。

路透社報導，晶片業者之間出現裂痕，反對者認為法案通過後，提供補助的比例並不一致，法案對於在美國設廠進行半導體製造的業者較多補助，無晶圓廠的晶片設計業者就顯得吃虧。

報導引述不具名的業內人士說法指稱，「如果預計英特爾可以從法案中拿到200億美元，再加上代工法案拿到50億美元或100億美元，所以有300億美元的資金流向競爭對手，而你卻一毛都拿到，這樣的市場會出問題。」

美國半導體行業協會（SIA）出面緩頰，強調主要的業者已經表態，並不會阻止法案通過，對於法案出現進展感到鼓舞。超微發言人也回應，公司支持目前待通過的法案，輝達與高通則拒絕評論此事。

科技媒體CRN則報導，英特爾否認晶片法案是獨厚自家業務，並認為目前晶片設計業者的製造公司都在海外，若法案通過，未來在晶圓製造上可以擁有更多美國在地選擇，價格也會更具競爭力，對美國半導體產業是一件好事。