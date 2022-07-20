台東30歲阿美族林姓揹工在戒茂斯山15日運補物資回程失蹤迄今，台東縣消防局及民間單位投入搜索。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東30歲阿美族林姓揹工在戒茂斯山15日運補物資回程失蹤迄今，台東縣消防局及民間單位投入搜索。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東30歲阿美族林姓揹工在戒茂斯山15日運補物資回程失蹤迄今，台東縣消防局及民間單位投入搜索。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東30歲阿美族林姓揹工在戒茂斯山15日運補物資回程失蹤迄今，台東縣消防局16日出動山域專責編組人員搜索，現場6個民間團體加入搜救；因其失蹤處常有台灣黑熊出沒，資深揹工表示，黑熊不會主動攻擊人類。

台東縣消防局向中央申請1架次空勤直升機空中勘查，至今已派遣4梯次共19名搜救人員執行山域搜救工作；目前搜索範圍包括戒茂斯入山口至新武呂溪紮營點，並沿戒茂斯山陵線兩側延伸，和空拍機空中探偵，進行擴大區域搜索。

台東縣消防局今天表示，現場除消防局搜救人員搜索外，另有中華民國山難救助協會南區搜救委員會、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊、熊出沒戶外休閒企業社、天馬登山休閒企業社等民間單位27人投入救援，與台東縣消防局配合搜救。

由於現場環境為山陡峭地形，且樹林密布，使搜救困難度及複雜度提升，地形複雜行走不易，且常有台灣黑熊出沒，雖困難重重，但搜救人員不放棄任何希望，持續搜救，不錯過任何跡證，期待能盡快找到失蹤的林男。

另外，捷克籍山搜達人「跑山獸」Petr，昨天剛幫忙協尋台鐵粘姓員工，體力尚未恢復，無法到台東加入搜救行列。跑山獸妻子Eva Lobo表示，他很關心這事件，昨晚下山後立即整理相關訊息提供給台東搜救團體參考。他研判在接茂斯山往布拉克桑山方向有綁布條，林男對山勢不熟，可能被誤導往布拉克桑山方向。

熊出沒企業社資深揹工「熊大」今天表示，15日當天熊出沒的揹工途中曾碰到林男，當時林男背架是空的，只有寶特瓶，但裡面沒水，研判林男可能下切到溪底裝水，熊出沒人員近日分成3隊搜尋，仍沒結果。

熊大說，戒茂斯山雖然是台灣黑熊活動領域，他們也經常看到黑熊，但黑熊是警覺性高的動物，環境有狀況就會離開，只要不要刻意去挑釁，牠不會主動攻擊人類。