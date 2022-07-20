據安徽省宿州市發布的消息，位於宿州市中心城區的埇橋區昨天（7月19日）在區域核酸檢測中發現2例無症狀感染者，為進一步減少人員流動，降低交叉感染風險，爭取在最短時期內實現動態清零，經專家組研判，指揮部決定自7月20日12時起，在宿州市主城區（東至東三環、南至南三環、西至京台高速、北至北三環合圍區域）實行三天臨時性管控措施。

一、埇橋區居民在臨時管控期間非必要不離埇、非必要不外出，確有必要的，要提供48小時核酸檢測陰性證明，並在抵達前24小時向目的地社區（村）、工作單位或所住酒店報備，抵達後主動配合落實核酸檢測、健康監測等防控措施，配合做好疫情防控工作。倡導市外人員在臨時管控期間非必要不來埇。

二、嚴控人員聚集，非必要不舉辦群體性活動、不舉辦大型會議、各類線下培訓，暫停遊園、集市、廟會、文藝演出、廣場舞等群體性活動，實行「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。所有宗教活動場所暫時關閉，暫停一切宗教活動。校外培訓機構暫停營業。

三、公眾娛樂休閒場所（KTV、網吧、酒吧、棋牌室、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等）、人員聚集經營性場所（健身房、體育館、瑜伽館和各類培訓、中介機構等）、公共文化活動場所（室內景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等）暫停營業。監所、福利院、養老機構等特殊場所實行封閉管理。

四、各餐飲單位（含飲品店、小吃店、早餐店等）暫停堂食，可提供到店自取、網絡或電話等外賣訂餐，實施「無接觸式」配送服務。

五、在埇所有黨政機關、企事業單位、社會組織等人員就地向居住地所在社區（村）報到轉為志願者，參與疫情防控。除參加防疫、核酸檢測、隔離轉運、醫療救護、應急搶險、物資保供、垃圾處理等工作人員外，其他人員按照高風險區域「足不出戶、服務上門」、中風險區域「人不出區、錯峰取物」，實行網格管理。

六、所有黨政機關、企事業單位、社會組織、小區、公共場所、交通工具、室外景點、餐飲單位（外賣）、商超市場等場所要嚴格落實查驗安康碼、行程碼、測體溫、通風消毒等措施。

七、社區（村）要加強群眾日常生活保障服務，特別是對獨居老人、孕產婦、殘疾人、慢性病患者等特殊人群，細緻做好日常生活和就醫用藥等服務保障。

八、廣大居民要做好個人防護，勤洗手、科學戴口罩、少聚集、遵守兩米線，養成健康生活方式。