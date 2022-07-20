國民黨前台北市議員羅智強展開民主祈福行腳之旅，今日一早從桃園市楊梅區出發，他表示，環島將結合全台輔選，預計1個半月後回到桃園，協助選舉最後衝刺。針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文風波，羅以「善良政治」概念向林喊話「不要詐欺！道歉吧！」

羅智強環島起點從楊梅出發，現場聚集多位同黨議員與議員參選人等，羅指出，這趟環島與先前公投謝票不同，每天將空出下午與晚上時間，當個快樂配角，替其他參選人輔選，幫助大家打贏年底選戰。他也希望在行腳期間，讓民眾意識到現今民主退化狀況，透過走進街頭方式宣揚理念，全程走完後回到桃園，幫助選舉最後衝刺。

羅智強直言，其實桃園市長選戰空戰早已開打，起手式談林智堅的學術誠信。他在訪問期間多次強調「善良政治」，呼籲不要抄襲、不要詐欺，質疑林連學術誠信都沒有，該如何做一個城市管理者。

羅智強說，地方選舉重心仍要回到首長的人格特質以及提出的願景和政見，民進黨是非常會選舉的政黨，但對民主傷害大，「我無論如何都想不通也沒辦法接受，論文抄襲的人如何治理城市，還全黨力挺，沒有是非和價值」，每人都有優缺點，張善政也非完人，但誰是正派講誠信的人，民眾自會評斷，更喊話「林智堅道歉吧！」

針對目前藍營桃園整合現況，市議員舒翠玲表示，團隊仍在集結分進合擊，細節工作尚未完全分配好，希望盡快調整成具戰鬥力的團隊；市議員梁為超也說，目前各區主任委員和總幹事等人已就定位，周日所有同黨議員也要和張善政拍合照，後續無論是組織戰、空戰或形象營造，都會全力配合。

另對於桃園市長鄭文燦與林智堅因逐桌敬酒挨罰，羅智強認為，民進黨的世界永遠不會違反任何規定，最大問題就是雙重標準，遇到民進黨標準就放寬，其他人就無比嚴苛，這趟行腳不是為黨派，希望將是非、台灣民主與善良政治找回來。