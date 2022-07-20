大陸今年6月10日以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，農委會估計下半年將有3600公噸要處理，日本將是我「民主石斑」主要轉銷市場。然而本次受影響大宗為龍虎斑，但過去銷日則是龍膽石斑，農委會坦言，針對龍虎斑銷日仍在和日方磋商當中。

根據媒體報導，因應中國大陸全面暫停我石斑魚輸入，日前已有新的3公噸龍膽石斑訂單將銷往日本，買家包含日本福島的林養魚場以及山口縣業者，然而本次受影響最大的是龍虎斑，各界質疑，日本早已進口台灣的龍膽石斑，但是否有針對「受災大戶」的龍虎斑有新訂單。

農委會漁業署代理署長張致盛今(20)日於「外籍船員岸上生活設施改善成果記者會」受訪坦言，這3噸石斑魚是「龍膽石斑」的新訂單，在中國大陸暫停輸入我石斑後，目前仍在和日本磋商龍虎斑出口日本事宜，駐日代表處也持續和有興趣的業者討論，畢竟日本過去對石斑魚相對陌生，因此行銷活動、產品推介都要努力。

張致盛表示，石斑在台灣價格部分，根據目前掌握的資訊，近1個月高雄產地價格沒有受到影響，現在高雄永安的龍虎斑池邊價每公斤落在233元，屏東有些地方落在210元，龍膽石斑則落在240-250元之間，和過去同期相比並沒有比較低。

根據漁業署統計，石斑魚獎勵外銷6月13日截至7月18日止，已出口100.56公噸，活魚出口美國及香港90.485公噸、冷凍石斑魚(含切片)出口紐西蘭及美國10.08公噸；另屏東業者與日方3公噸龍膽石斑，預計7月底出貨。