台東縣新生國小第7屆美術班學生以作業簿考卷等數千張紙類，打造出長4.6公尺、寬1公尺的2艘紙舟。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣新生國小第7屆美術班學生以作業簿考卷等數千張紙類，打造出長4.6公尺、寬1公尺的2艘紙舟。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣新生國小第7屆美術班學生以作業簿考卷等數千張紙類，打造出長4.6公尺、寬1公尺的2艘紙舟。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為了在國小最後一年留下美好的回憶，台東縣新生國小第7屆美術班同學，以作業簿考卷等數千張紙類，耗時近1年，打造出長4.6公尺、寬1公尺的2艘紙舟。學生寫下夢想與希望夾在船體中，紙舟也承載著孩子們的祕密與夢想，為了驗證紙舟能下水，也可乘坐划行，將於24日在活水湖下水。

第7屆美術班孩子以第3屆美術班學長姐製作的骨架蒙皮舟為模具，由術科導師劉鎧瑋指導，孩子以數千張舊課本、學習單、學習單、作業簿等廢紙堆疊黏貼將船體成形，並在舟體外側進行彩繪，最後完成防水作業與舟體強化，夢想與希望終於將要實現。

教育處表示，這2艘舟是透過紙張不斷堆疊而成，老師特別請學生將自己的夢想與希望書寫在紙上，並在黏貼的過程中，將其夢想夾附在船體中，所以這2艘舟也是學生的「祕密夢想之舟」。由於這兩艘紙舟是以第3屆美術班學長姐製作的蒙皮舟為模所製作而成，更象徵著薪火傳承的概念。

新生國小校長張經緯進一步說明，這次創作製作出的2艘紙舟，一共用掉約好幾千張課本與作業簿，完成長約4.6公尺，寬約1公尺的紙舟，另為了驗證紙舟能下水，也可乘坐划行，學校並特別向東河國小海洋教育中心所承辦的師生獨木舟體驗活動計畫，申請於24日上午8點30分在活水湖進行下水活動，歡迎各位有興趣的夥伴前往現場給予學生鼓勵及支持。

台東縣長饒慶鈴表示，在培育台東未來人才時，希望學生的學習不僅限於教室課堂，期待更能跨領域的結合戶外探索等，有更多元不同的發展。