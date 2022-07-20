婦產科醫師鄭丞傑日前表示，曾收治過一名婦人，因罹患子宮頸癌做了切除手術，需6至8周復原期，但婦人的老公一直想「開機」，術後返家兩人翻雲覆雨時，婦人的下體掉出一坨東西，仔細一看竟是腸子，鄭丞傑檢查嘆，「推不回去了」。

鄭丞傑近日於談話性節目《醫師好辣》指出，曾收治一名罹患子宮頸癌的40歲婦人，做子宮頸切除手術後，陰道頂端有一個縫合起來的切口，婦人術後恢復良好，她詢問醫師，「我老公想問什麼時後可以開機？」他向婦人說，出院時會給一張術後說明書，只要遵照指示，休息6至8周即可。

婦人一周後回診檢查傷口，又再問醫師「我老公問有沒有可能更早開機？」鄭丞傑向婦人強調，因為子宮頸已切除，再加上有癌前病變，提醒她要稍微忍耐慾望，沒想到再過一個禮拜，婦人半夜掛急診說自己的腸子從下面掉出來了，還有點不好意思地說，「我老公就是想試試看」。

鄭丞傑說，現在最大的問題是陰道內有很多細菌，腸子也推不回去了，必須進行開腹手術復原，開機的時間又會再增加，令他忍不住嘆，「欲速則不達」。