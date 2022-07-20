全球經濟變化，但東協台商正處蓬勃發展期。國發會副主委游建華今（20）日出席工商時報與中華徵信所舉辦「百年巨變、黃金東協」論壇時指出，今年再努力一下，對東協投資有望突破對中國大陸投資，進入「黃金交叉」。

游建華在致詞時說，今日的論壇，讓各界專家學者有機會齊聚一堂，討論如何在後疫情時代掌握經濟發展的契機，針對目標國家的產業需求，整合我國優勢產業上中下游相關廠商進軍新南向市場，形成新產業供應鏈，帶動台灣整體產業發展及拓展國際經貿空間，讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。

游建華說，近年在美中貿易戰與疫情的交相衝擊下，全球供應鏈加速重整，國際大廠為因應全球供應鏈短鏈、在地化趨勢，陸續遷移生產基地，東協及印度成為台商重新建立海外第二個生產基地的優先選項，尤其2021年我對新南向國家投資一舉突破50億美元，是歷史新高，十分接近當年度我對中國大陸投資金額。今年再努力一下，可能有機會突破，超過對大陸投資，進入「黃金交叉」。

游建華表示，除了投資，貿易部分也非常好，2021年我對新南向出口來到825億美元，創下歷史新高，未來在投資帶動貿易的情況下，可以預見新南向貿易也將持續成長。

游建華說，台灣跟東協合作，除了傳統供應鏈投資和貿易外，數位轉型、智慧城市、淨零排放未來有很大空間。東南亞人口紅利與所得提高的驅動下，該地區數位消費成長力道持續攀升，疫情更加快東南亞數位平台與技術採用速度，泰國、馬來西亞及越南等國大規模推動數位轉型及智慧城市政策。

此外，游建華說，台灣資通訊科技(ICT)發展很好，2016年推新南向政策，國內推動「亞洲．矽谷計畫」，台灣物聯網產值已突破兆元，並開發出200多項智慧城市解決方案，很多國家進軍東協，像是中華電信以5G創新應用為基礎，在泰國、馬來西亞、越南、柬埔寨等國布建構電信與資通訊網路；同時，透過每年在台舉辦的全球智慧城市展，展示我國智慧應用服務的具體成果，這些成果可解決城市的交通、空污、通訊、農業、工廠智慧化等問題，對多數東南亞國家都有興趣進一步合作。

此外，游建華說，政府已研議推動「數位新南向」政策，聚焦智慧製造、智慧城鄉、智慧交通、智慧醫療等我國優勢產業，提供以服務為導向的數位系統整合，解決新南向國家在地問題與需求。

游建華也說，氣候變遷是全球共同議題，發現除了歐美有提到淨零轉型跟宣示，東協國家也陸續跟進。我國政府從2016年開始推動能源轉型，積極發展再生能源，近年可看到離岸風電及太陽能光電友好發展，經驗可以提供給東協國家當參考。未來幾年在太陽光電跟離岸風電會做更多投資，達到3兆元以上的投資金額，給東協國家進一步投資機會。

游建華說，隨著台灣產業舞台變大、國際連結度更高，產業人才與人力需求快速增加，但我國近年人口呈現負成長，加上長期少子高齡化趨勢，面臨勞動力不足問題。人才跟勞力是極需要往下走部分。東南亞國家結構年輕，與我經貿及教育交流密切，為吸引及留用人才部份，把東協當作主要對象。

游建華提到，目前分三部分，包含延攬外國專業人才，希望把高階人才吸引過來；針對僑外生，希望擴大增加名額，部分受教育後就留在台灣，同時協助對方育才，2021年來台的僑外學位生中，約有2/3來自新南向國家；最後也希望積極留用外國技術能力，同樣以東協為目標，勞動部也提到，只要在台灣技術能力表現很好，可以延長居留時間，彌補台灣勞力不足。