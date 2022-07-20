中美持續就審計監管分歧進行談判，美國證券管理委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）表示，目前尚不清楚中美監管當局是否能達成協議，無法判斷能否使約200間的中國公司免於從美國股市除牌退市。

香港《經濟日報》報導，詹斯勒接受彭博電視採訪時表示，中美雙方官員在會計守則的談判上具建設性，但不確定是否可以達成協議，最終要看中國會否讓美國審計部門檢查底稿的權限。

在談到達成協議的可能性時，詹斯勒表示，「我現在真的不知道，要看中國政府做什麼選擇了。」