台南市仁德區德善路20日上午11點傳出一戶停在民宅車庫的汽車冒出濃煙，台南市消防局獲報後，先派遣仁德分隊等19人前往，到場發現民宅已全面起火燃燒，陸續增派22車44人到場出水搶救，消防人員11點26分於火場搜救時，在1樓車庫後方房間發現1名長期臥床93歲阿嬤已明顯身亡，後續將交由警方釐清中。
台南市消防局上午獲報民宅火警，出動仁德、大橋特搜、崇善、復興、文賢、歸仁、後甲等消防分隊及歸仁中隊、第五大隊22部消防車前往搶救，消防人員到場，民宅已全面起火燃燒，消防人員馬上射水全力搶救，搶救過程也發現有一名阿婆在床上遭燒死，初步了解，這名死者長期臥床，至於火災原因仍待進一步釐清調查。
據了解，火災地點為一處家庭代工廠，平常只有外籍看護與阿婆住在車庫後方，火災當下，看護第一時間雖曾想急著抱阿婆逃生，但因為抱不動阿婆，看護先行離開。
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