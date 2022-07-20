台南仁德區上午傳出一戶民宅火警，消防隊全力灌救。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南仁德區上午傳出一戶民宅火警，消防隊全力灌救。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南仁德區上午傳出一戶民宅火警，消防隊全力灌救。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

台南市仁德區德善路20日上午11點傳出一戶停在民宅車庫的汽車冒出濃煙，台南市消防局獲報後，先派遣仁德分隊等19人前往，到場發現民宅已全面起火燃燒，陸續增派22車44人到場出水搶救，消防人員11點26分於火場搜救時，在1樓車庫後方房間發現1名長期臥床93歲阿嬤已明顯身亡，後續將交由警方釐清中。

台南市消防局上午獲報民宅火警，出動仁德、大橋特搜、崇善、復興、文賢、歸仁、後甲等消防分隊及歸仁中隊、第五大隊22部消防車前往搶救，消防人員到場，民宅已全面起火燃燒，消防人員馬上射水全力搶救，搶救過程也發現有一名阿婆在床上遭燒死，初步了解，這名死者長期臥床，至於火災原因仍待進一步釐清調查。

據了解，火災地點為一處家庭代工廠，平常只有外籍看護與阿婆住在車庫後方，火災當下，看護第一時間雖曾想急著抱阿婆逃生，但因為抱不動阿婆，看護先行離開。