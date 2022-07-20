外媒報導，近來市場傳出蘋果今年秋季將推出的iPhone 14手機正面臨零組件供應鏈問題，但天風國際證券分析師郭明錤表示，這對iPhone 14量產造成的影響非常有限。

消息指出，受供應鏈問題影響，iPhone 14系列手機部分型號的生產將推遲數周。

知名蘋果分析師郭明錤在推特上接連發文表示，他聽聞最近有一些iPhone 14手機的面板和記憶體製造商面臨供應問題，雖然蘋果是面臨供應鏈吃緊的問題，但這對iPhone 14即將到來的量產影響有限，因為其他零組件供應商可以填補這些短缺。例如LG顯示器（LG Display）造成的供應缺口，可以由三星和京東方擴產來解決。此外，LG顯示器應該能輕鬆解決iPhone 14/14 Max顯示器的外觀問題，終之供應鏈問題不致於對iPhone 14手機的量產造成影響。

據了解，蘋果將在今年晚些時候推出4款iPhone 14手機，雖然今年將放棄「迷你」（Mini）機型，但會推出新的6.7寸iPhone 14 Max手機。此外，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將採用大幅升級的相機鏡頭。不過，新一代iPhone將以雙切口（dual-cutout）來取代「瀏海」的螢幕設計才是亮點所在。

在內部規格方面，據悉只有iPhone 14 Pro機型才會搭載即將推出的A16 Bionic晶片，而標準型iPhone 14仍將採用A15 Bionic，藉此擴大其差異性，以吸引不同階層用戶買單。此前有消息指出iPhone 14系列手機已經投入試產，以及蘋果將在9月13日舉行新品發表會。