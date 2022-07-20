「籃球一哥」劉錚近日近來亞洲盃籃賽開打，表現亮眼備受矚目，如今被周刊爆料陷入熱戀，女友身分被起底是模特兒出身的林餅乾，在前年被吳宗憲簽下後改名為「夏乙薇」，頻繁地出現在各大綜藝節目，身材姣好的她擁有豐滿D罩杯，也不吝嗇在社群網站分享美照，常常辣翻眾多網友。

日前夏乙薇分享4張泡湯照，上身只有一件繞頸藍色比基尼，露出白皙雙峰，下身則看到手臂恰好遮住私密處，渾圓臀部和蜜大腿在水中忽隱忽現，好友蘇心甯在下面驚訝的留言「妳沒穿泳褲欸！」夏乙薇也大方承認：「對！因為他們沒給我下半身...我遮得很辛苦欸！」

夏乙薇曾也與閨蜜蘇心甯一起上節目《11點熱吵店》，互爆受不了對方的事，當天她穿著領口超低的鵝黃色洋裝，露出胸前飽滿北半球，未料過程中聊得太起勁，完全沒發現自己衣領太低不慎走光，讓節目組後製時趕緊幫她P上「小草莓」。

夏乙薇因為火辣身材積極推出攝影作品，在台北信義區街頭拍攝泳裝照，只穿一件白色連身泳衣配黑高跟鞋，胸前開深V、側腰部分也完全挖空，清涼到讓路人看傻。今年她也拍攝發行性感桌曆，其中一張躺在浴缸裡，看似3點不露全裸，讓人直噴鼻血。