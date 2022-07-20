男星黃建群演出許多八點檔和單元劇，是許多觀眾的熟面孔，親民的他不時在網上分享生活大小事，不過近日卻罕見動怒了，曬出近期引發討論的「加我line有事找你」簡訊，他不滿說：「好手好腳不去工作，整天費心思騙人錢財」。

黃建群昨（19日）在臉書分享，他前2天跟製作人聊天，討論到怎麼有人會把身家財產，匯給一個只見到照片的人，而且照片幾乎都是假的，不禁感嘆：「生活中還真充滿詐騙」，黃建群也觀察到：「目前我看是IG詐騙帳號勝出，多到不可思議」，其餘社交平台、短訊等也是鋪天蓋地，每天都能收到。

黃建群曬出簡訊截圖，內容是對方稱找不到黃建群，「加我line有事找你」，他痛斥：「好手好腳不去工作，整天費心思騙人錢財」，他最後還向對方喊話：「只能勸這些人，莫因惡小而為之，即使纖毫之業仍必回報且無可代受！」

此發文吸引網友留言：「我也收到這種簡訊...傻眼」、「這種訊息真的是收到一堆，刪不完」、「千萬別低估詐騙集團，假的說成真的」，有網友則認為把簡訊刪除就好了，還釣出黃建群說：「重點不在刪除與否」，有人建議黃建群變更手機設定，就有望改善一直收到簡訊。