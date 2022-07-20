85度C不只賣咖啡、蛋糕和麵包，手搖飲料品項也很多，有茶類、奶茶、冰沙和一顆檸檬系列，7月21日起推出兩款手工伯爵凍飲品「伯爵凍焙青茶」和「雙倍伯爵凍歐蕾」，標榜伯爵茶凍是純手工製作，吃起來Q彈滑順，喝起來清爽回甘，號稱是「咀嚼系手搖茶」，適合炎炎夏日想喝手搖飲的咀嚼控。85度C選用的伯爵紅茶以斯里蘭卡的紅茶為基底，加入香檸檬也就是俗稱的佛手柑調合而成，帶有花香、檸檬跟葡萄柚的風味，每日製作成伯爵茶凍，口感Q彈滑順，「伯爵凍焙青茶」採用清爽且茶韻清甜的高山青茶與濃厚佛手柑香的伯爵紅茶，以黃金比例調出最適合的風味，入口清爽，甘醇不膩口，尾韻帶大麥與伯爵茶的香味，加入特製手工伯爵茶凍，層次更加豐富，大杯售價40元（冰／熱）。

喜歡奶茶的可以選擇「雙倍伯爵凍歐蕾」，以伯爵紅茶為基底，加入新鮮鮮乳，再搭配手工伯爵茶凍，雙倍的伯爵風味，加倍滿足嚼嚼的願望，大杯售價60元（冰／熱）。除了「伯爵凍焙青茶」和「雙倍伯爵凍歐蕾」這兩款飲品可以品嚐到手工伯爵茶凍之外，7月21日開始，購買85度C其他飲品只要加10元，就可以加料喝到手工伯爵茶凍，或是加10元加黑糖珍珠、海岩奶蓋，加15元可以加一整顆布丁，大大滿足咀嚼控的口腹之欲。