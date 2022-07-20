觀察者網引述美國彭博社報導，「拜登應該警惕，不能讓美國國內政治干擾對中國存在的重要性的理解。」美國前國務卿季辛吉7月19日在紐約接受美國彭博社採訪。他認為，美國政府對中國的看法受到了過多美國內政治觀點的影響，美國不能與中國進行「無休止的對抗」，處理地緣政治問題需要「尼克森式的靈活性」。

在與彭博社總編輯約翰·米克斯維特（John Micklethwait）討論美國對華政策時，季辛吉稱，美國應當意識到「終結中國問題」是不可能實現的，美國需要尋求與中國共存。但他也鼓吹遏制中國，聲稱美國的當務之急是要「防止中國或任何其他國家取得霸權」。

不過，季辛吉同時指出，「拜登政府和前幾屆美國政府對中國的看法，受到了過多美國國內觀點的影響。」他警告說，拜登需要引起警惕，「不能讓美國國內政治，干擾對於中國存在的重要性的理解。」

季辛吉表示，美國不能與中國進行「無休止的對抗」，如今美國處理地緣政治問題需要「尼克森式的靈活性」，以緩解美國與中國、俄羅斯和歐洲其他國家間的衝突。彭博社稱，基辛格此前也曾警告，中美兩國走向敵對關係可能會引發「堪比第一次世界大戰的全球災難」。

除中國問題之外，季辛吉還與米克斯維特討論了歐洲局勢。季辛吉說，令他感到遺憾的是，無論是法國總統馬克宏，還是德國總理蕭茲，現任歐洲領導人的表現顯然沒能達到阿登納或戴高樂等前領導人的高度，「他們缺少方向感和使命感」。

談及俄烏衝突的形勢，季辛吉重申，他此前發表的觀點被外界誤解了。他表示，俄烏雙方談判的時機正在接近，但他認為涉及克里米亞等爭議領土的問題應該留在未來的談判之中解決，而不應急於在雙方停火之前確定。

今年5月，季辛吉在達沃斯論壇上呼籲俄烏邊界「恢復原狀」，但隨後被外界解讀為建議烏克蘭「割地求和」。對此，季辛吉在美國《時代週刊》7月3日刊登的採訪中強調，他從未說過要烏克蘭放棄領土，而是暗示領土問題應在談判中被單獨考慮。

近年來，季辛吉多次表示，當前中美關係需要「尼克森式的靈活」政策，避免兩國間的衝突。他對《時代週刊》表示，較30年前相比，中美間戰爭將帶來「無法想象的災難」，因此中美都有特殊的責任，一是相互聯繫，為彼此定義危險；二是使之成為本國外交政策的基本原則，即使兩國在許多其他事情上存在分歧。