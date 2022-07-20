今天在明星賽場上美聯以3：2險勝國聯，獲得對戰9連勝，美聯先發投手為光芒麥克拉納漢(Shane McClanahan)，國聯為道奇柯蕭(Clayton Kershaw)。麥克拉納漢首局就失2分，但4局史坦頓(Giancarlo Stanton)、巴斯頓(Byron Buxton)接連炮轟國聯強投岡索林(Tony Gonsolin)，灌進3分超前，並靠11位投手輪番上陣領先到最後，太空人瓦德茲(Framber Valdez)拿下勝投。

GIANCARLO STANTON CRUSHED THIS PITCH TO TIE THE GAME UP AT 2! pic.twitter.com/guKJnhV8tk — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) July 20, 2022

大聯盟於道奇主場迎來明星賽，兩聯盟好手們展開廝殺，由美聯率先出擊，日本「二刀流」大谷翔平首打席就賞給柯蕭安打，不過隨即被牽制出局，而柯蕭展現強投身手，成功接管首局無失分。下半局麥克拉納漢可沒那麼好過，被勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、道奇貝茲(Mookie Betts)接連擊出安打失掉首分，然後又被紅雀一壘手戈史密特(Paul Goldschmidt)轟出陽春炮。

Byron Buxton doing Byron Buxton things in the All-Star game.



What a great moment on a national stage.pic.twitter.com/1xjRm4fYMp — Aaron Gleeman (@AaronGleeman) July 20, 2022

麥克拉納漢主投1局被敲4安打失掉2分，下場後由藍鳥馬諾亞(Alek Manoah)、太空人瓦德茲陸續接替，4局下半國聯則派上11勝0敗道奇投手岡索林，但他慘遭美聯兇猛打線炮擊，守護者J.拉米瑞茲(Jose Ramirez)、白襪安德生(Tim Anderson)都擊出安打，最精采的是洋基史坦頓、雙城巴斯頓上演「背靠背」全壘打，一舉攻下3分將戰局扭轉。

Paul Goldschmidt is actually on another level this year 💣 pic.twitter.com/EIZWlY3NjV — Marc Luino (@GiraffeNeckMarc) July 20, 2022

而雙方比數就此定調，國聯在岡索林退場後派出紅人卡斯提歐(Luis Castillo)、響尾蛇馬蒂普利(Joe Mantiply)、釀酒人戴文威廉斯(Devin Williams)、紅雀海斯利(Ryan Helsley)、海盜班德納(David Bednar)守住比分，但仍無法進帳分數，全場僅出現5支安打，苦吞對戰9連敗，岡索林投1局被敲4安打痛失3分，最後承擔敗投，他本季首敗出現在明星賽，但仍不影響例行賽戰績。