屏東縣長潘孟安（中）親自北上推廣石斑魚便當，台鐵局長杜微（左）允諾續推不同款菜色。（陳祐誠攝）

大陸暫停台灣石斑魚輸入，衝擊養殖漁業，其中屏東就佔了5成市場，屏東縣政府與交通部台鐵局合作，推出第2波「鐵石新嚐」特色便當，縣長潘孟安特地北上宣傳，希望將石斑魚庶民化、進入家戶料理中。台鐵局長杜微說，石斑魚便當受到熱烈迴響，之後會續推新菜色，支持本土農漁民。

台鐵第2波「鐵石新嚐」特色便當，由七堵、台北、台中及高雄鐵路餐廳的營養師設計5款菜色，將高檔宴客級料理龍膽石斑魚融入便當菜色中，並推廣到北、中部車站銷售據點，共計10個販售點，包括台鐵松山及南港站夢工場、台北車站1、2號店、板橋、台中、新左營、高雄、屏東站及高鐵台中站，自7月20日至31日止，每日限量販售。

潘孟安表示，石斑魚在8、9月才是盛產期，今年卻碰到「特殊的人為貿易障礙」，其中屏東佔5成市場，過去是仰賴單一市場，今年則分流度過危機。他強調，未來挑戰仍在，以前龍膽石斑魚被視為高檔餐廳菜色，現在希望將他平民化，進入家戶料理。

台鐵局長杜微指出，吃台鐵便當30多年來，大多以排骨為主，屏東則有豬腳特色便當，但龍膽石斑這麼高檔食材，是他第一次見到，未來會繼續推出新款便當、新菜色，搭配各地方季節性食材，支持農漁民。

台鐵職工福利委員會則與「西雅圖極品咖啡」合作，於石斑魚便當活動期間共襄盛舉，凡購買龍膽石斑魚便當，即可免費獲得EMU3000首航紀念礦泉優萃水，全台限量5000瓶，送完為止。