廖姓男子一時疏忽，導致眾人難以通行。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

影》35噸半聯結車駕駛誤信導航 卡小巷還挨罰

38歲廖姓貨櫃車司機19日上午8時45分，駕駛35噸半聯結車載運20呎的貨櫃，跟著導航指引開進苗栗市區小巷弄，撞壞住宅遮雨棚，還擦撞1輛汽車跟1輛機車，在警方跟里長協助指揮下，折騰半個多小時才繞出巷子，所幸沒有造成人員傷亡，廖男也因違規行駛到公告禁行路段，被警方依法開罰。

根據了解，廖姓司機本來載送裝潢石板，要前往苗栗市光華街一處工地卸貨，因為路況不熟，跟著導航指示開到苗栗市玉維路，沒想到該巷弄狹小，廖的大車一轉進去沒多久，就將住宅遮雨棚鐵板擠壓，導致鐵板掉落砸到下方機車，期間還擦撞到汽、機車。

廖姓司機也因此在巷弄中進退不得，苦繞許久還阻礙民眾進出，苗栗警察分局獲報到場指揮，並與維祥里長周靖凱引導廖男，經過半個多小時，才順利走到大馬路。事後警方對他酒測，酒測值為0，但廖男也因誤闖禁行路段挨罰。

苗栗警察分局表示。提醒駕駛人，車輛進入不熟悉的區域，應事先詢問清楚道路狀況及行駛路線，並搭配使用衛星導航，如是職業大貨車駕駛更應查明區域週邊有無公告「禁行路段」，以免誤闖而違規或深陷巷道中動彈不得，影響行車安全。