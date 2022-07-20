臉長皺紋是困擾也是病兆。醫師指出，皺紋顯示缺氧、身體長期發炎狀態，據統計，臉上皺紋是心血管疾病的警訊，尤其有臉上4部位皺紋的人，後來罹患冠心病的機率大幅上升，「尤其抬頭紋愈多、愈深的人，死於心血管機率較高。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在《健康2.0》分享，最常見與身體狀態相關的就是4種臉部紋路，包括位於耳垂對角線皺褶（即Frank’s Sign）的「冠心溝」。經過醫學統計發現，有此溝紋者，之後發生冠心病的機率確實大增，可能是因長期缺氧、影響膠原蛋白，致該處萎縮，產生皺摺。

醫師在「健康2.0」分享，最常見與身體狀態有關的就是4種臉部紋路。（圖／翻攝自《健康2.0》」）

第二則是「抬頭紋」。柳朋馳說明，歐洲心臟協會發現「抬頭紋愈多愈深的人，死於心血管機率也會高一些，這也可能因長期處於缺氧、身體慢性發炎的狀態。

第三是「懸針紋」。 他說，此類患者一到診間就會抱怨胸悶、心痛、睡不好。他發現，若看到患者臉上有懸針紋，就可猜到患者是容易焦慮者，「他們常出現厭煩、緊張情緒，所以易有皺紋，因多屬完美主義者，因此易罹冠心病。」

第四為「山根橫紋」。柳朋馳說，這類人常稱是因眼鏡滑落、藉由皺鼻將眼鏡推上，但事實上也是心血管疾病的警訊。