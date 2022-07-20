大陸短影音平台「二創」春天更近了。抖音集團和愛奇藝19日宣佈達成合作，將圍繞長影音內容的二次創作、推廣等方面進行探索。其中，愛奇藝將向抖音授權內容資產中擁有資訊網路傳播權、轉授權的影音內容，可用於短影音創作。對此次合作，愛奇藝官方高調表示，「這標誌著長短影音平台開啟合作共贏新模式。」

而雙方合作之下，意味著未來抖音集團旗下的抖音、西瓜視頻、今日頭條等平台用戶，都可以對愛奇藝的作品進行二次創作。

實際上，抖音集團與愛奇藝此次聯手，在大陸業內也已並首舉。早在今年3月中旬，抖音便宣佈與搜狐合作，旗下平台獲搜狐全部自製影視作品二次創作相關授權。當時抖音便提及，「影視二創是一個新事物，也在努力推動和更多版權方，尤其是擁有眾多獨家版權資源的長影音平台達成合作，為創作者和行業提供更好的版權解決方案。」

直到6月底，快手也宣佈與樂視視頻合作，就樂視的獨家自製內容達成二創授權合作，讓快手創作者可進行剪輯及二次創作，並發佈在快手平台上。

另值得關注的是，在抖音與愛奇藝宣佈合作消息之時，進一步傳出騰訊視頻正與快手談判二創戰略合作。雖然當天騰訊視頻進行闢謠，但回顧近期接連發生的三次長、短影音平台合作案例，可見雙方平台就二創合作已成為趨勢，也被解讀此合作傳言並非毫無根據。