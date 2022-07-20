為提升外籍船員福利，行政院推動「漁業與人權行動計畫」，將「強化生活條件與社會保障」列為重點策略之一。漁業署表示，自2020年起陸續規劃設置友善外籍船員設施，目前已於全國設置29處盥洗室，另為尊重其穆斯林禮拜需求，已設置14處祈禱室、休憩設施，供外籍船員進行宗教儀式及休憩，使心靈及精神上得到慰藉。

漁業署今(20)日舉辦「外籍船員岸上生活設施改善成果記者會」，漁業署漁政組長劉福昇表示，因漁船空間有限，部分漁船所能提供的生活機能不足，時有外籍船員於路邊或甲板沐浴而受到社會關注。

劉福昇指出，因此行政院推動「漁業與人權行動計畫」，將「強化生活條件與社會保障」列為重點策略之一，截至今年6月30日止，已在八斗子、深澳、旗津、馬公等建置29處盥洗室，以及14處休憩設施(含祈禱室)，提供外籍船員使用。

此外，今年下半年預計再增加3處盥洗設施，供應熱水提供外籍船員盥洗，讓疲憊的身心得以紓解，也透過建置多語外籍船員互動服務平台網站，提供漁港周邊生活設施地圖、漁船資訊、權益公告事項及申訴管道，讓外籍船員在台工作更加安心。

漁業署代理署長張致盛表示，目前漁港各項相關設施覆蓋率約59％，預計明年可達90％以上，不希望以後還看到外籍船員在冬天還用冷水洗澡，另外也要尊重多元文化與信仰，讓外籍船員在台灣也能感受到賓至如歸。

根據目前統計，國內雇用外籍船員人數為6995人，以宜蘭縣1489人最多，其次依序為新北市1485人、澎湖1203，高雄、屏東分別約600-700人之間。