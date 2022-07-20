英國央行(BoE)行長貝利(Andrew Bailey)表示，將透過積極的出售和國債的贖回方式，在一年內將該行持有的英國政府債券規模減少500億至1000億英鎊(約600億至1200億美元)。

BoE此前曾指出，將在8月會議過後詳細說明央行出脫國債的方式。貝利是在周二晚間說出該言論，也是首次給出具體數字，即一年內收緊寬鬆(QE)的規模將在500億至1000億英鎊之間。

貝利在對銀行家演講時表示，正考慮大幅減少英國國債持有量，這包括透過出售國債，以及部分國債的贖回。

行長補充說，在九月的貨幣政策會議進行投票和確認之後，很快就會進行直接的拋售。

貝利也重申，關於八月的會議是否要升息50個基點，仍是一個選項，行長強調，此仍尚未決定。「下次開會時，我們將把利率上調50個基點。50個基點並未被完全決定，任何預測此一升息情況的人都是根據自己的觀點做出判斷的」。

但從金融市場的定價來看，英國央行將銀行利率從1.25%上調至1.75%的機率為94%。

貝利也表示，英國國債持有量減少500億至1000億英鎊，是符合金融市場的預期。