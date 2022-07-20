潤泰集團旗下小金雞潤德 (6881)，主要專攻高科技廠辦、大型商場及大型住宅社區公設之室內、景觀設計及工程施工，將預定7月25日以每股60元登錄興櫃。

潤德成立於1991年，具備規劃設計建築、室內、景觀及工程施工與專案管理的全面性整合。30餘年來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，並擴及高級住宅社區及其他文創休閒，包括國際知名企業微軟辦公室、Line辦公室、國際票券辦公室、city link商場、蔦屋書店、豪宅松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、經國七海文化園區等皆出自該團隊力作。

潤德近五年營收持續成長，2021年全年營收來到9.1億元，每股盈餘5.2元。近年台商陸續回流成立總部，加上公辦大型都更案及危老建築獎勵政策加速推動成案，整體裝修工程市場勢必增加；此外近期更積極參與交通運輸軌道聯開案，包含商場、辦公大樓及聯開高級住宅公設等大型個案，亦有望成為未來成長動能之一。