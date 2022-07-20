自2020年3月股災迄今，洲際半導體指數漲幅達三位數，法人機構表示，前波科技股修正逐漸鈍化，後續企業面利多將伴隨需求量增強有望提高，特別是半導體產業受惠高階運算（HPC）、車用電子等應用增長，長期投資半導體產業且恆定持有，有機會累積可觀的報酬成長。

兆豐投信指出，以往當股市反彈時，大型權值股通常會先起漲，引領其他類股後續追漲；當股價修正時，大型權值股體質也相對有抗震性，是看好半導體題材或半導體主題式ETF長線投資的原因。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊指出，洲際半導體指數評價相對有優勢，除指數篩選未來性較佳的個股，網羅科技趨勢脈動，每年四季調整權重，抓緊科技股輪動趨勢。統計自2020年3月份美股股災相對低點以來，洲際半導體指數累積漲幅117.49％，勝過費城半導體指數的115.13％，甚至遠超過MSCI世界指數、美股道瓊工業指數、美股那斯達克綜合指數。

伴隨歐美車用晶片大廠持續強化產能，不乏像是美國通訊晶片大廠高通、車用晶片大廠安森美、荷蘭商的艾斯摩爾、恩智浦等；台灣半導體市場擁有先進製程、獨有製程技術，也為整體供應鏈帶來強勁的成長力道。

洲際半導體指數因具備調整彈性與效率，可視為費城半導體指數的升級版。兆豐洲際半導體ETF基金除免在美國進行股票或ETF買賣，即可參與美股半導體大廠的成長，更有望累積長線報酬空間。下半年科技股投資應著重產業篩選，看準具備業績成長、趨勢創新的半導體題材，建議投資人可以把握相對低檔階段，採取單筆或分批進場。